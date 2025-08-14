Benjamin Sesko chính thức hoàn tất vụ chuyển nhượng sang MU vào cuối tuần trước, trong khi Viktor Gyokeres gia nhập Arsenal. Bây giờ, hai ngôi sao này sẽ đối đầu với nhau ngay trận mở màn Premier League vào cuối tuần này trên sân Old Trafford. Nhưng mức lương của Sesko so với Gyokeres có sự chênh lệch lớn.

Benjamin Sesko kiếm được ít tiền hơn nhiều so với là Viktor Gyokeres, sau khi anh từ chối mức lương cao hơn ở nơi khác để gia nhập Manchester United. Newcastle rất muốn ký hợp đồng với tiền đạo người Slovenia này và thậm chí còn đề nghị mức lương cao hơn MU, nhưng Sesko lại chọn gia nhập dự án của HLV Ruben Amorim tại Old Trafford.

Sesko gia nhập MU theo hợp đồng 5 năm từ RB Leipzig với mức phí chuyển nhượng 74 triệu bảng, bao gồm 66,4 triệu bảng cộng thêm 7,6 triệu bảng phụ phí. Cầu thủ 22 tuổi này sẽ nhận khoảng 160.000 bảng mỗi tuần, hơn 8,3 triệu bảng mỗi năm tại MU. Điều này đồng nghĩa với việc Sesko còn lâu mới là người hưởng lương cao nhất tại Old Trafford, trong khi Casemiro dẫn đầu với 350.000 bảng mỗi tuần và 18,2 triệu bảng mỗi năm.