Mức độ sẵn sàng về an ninh mạng của doanh nghiệp Việt ‘đáng báo động’

“Khi AI đang thay đổi các doanh nghiệp, chúng ta phải đối mặt với một loại rủi ro hoàn toàn mới với quy mô chưa từng có. Điều này gây áp lực ngày càng lớn lên cơ sở hạ tầng và các đội ngũ bảo mật. Các tổ chức cần phải nhanh chóng xem xét lại chiến lược của mình ngay từ bây giờ nếu không muốn bị tụt hậu trong kỷ nguyên AI”, ông Jeetu Patel, Giám đốc Sản phẩm của Cisco khuyến nghị.

Doanh nghiệp Việt vẫn thiếu sẵn sàng về an ninh mạng

Với thị trường Việt Nam, bên cạnh lưu ý về tỷ lệ 11% doanh nghiệp được khảo sát đạt cấp độ "Trưởng thành", báo cáo chỉ số sẵn sàng về an ninh mạng 2025 của Cisco cũng cho thấy: Tình trạng thiếu sẵn sàng về an ninh mạng tại Việt Nam còn được thể hiện ở tỷ lệ 78% người tham gia khảo sát dự đoán doanh nghiệp của họ sẽ bị gián đoạn hoạt động do các sự cố về an ninh mạng trong vòng 12 - 24 tháng tới.

Báo cáo còn cho thấy, các công cụ GenAI đang được ứng dụng rộng rãi khi các doanh nghiệp tại Việt Nam cho biết 44% nhân viên của họ đang dùng công cụ GenAI từ bên thứ ba đã được phê duyệt; tuy nhiên, chỉ 25% nhân viên có quyền truy cập không giới hạn vào các công cụ GenAI công khai, và 40% đội ngũ CNTT không nắm được cách nhân viên tương tác với GenAI.