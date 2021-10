Ảnh minh họa: Beacon

AY.4.2 là biến thể nhánh của Delta được phân biệt bởi hai đột biến trong protein gai là Y145H và A222V.



Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy các đột biến trên có khả năng lây truyền mạnh hơn hoặc giúp virus trốn tránh hệ miễn dịch.



Giáo sư Francois Balloux, Giám đốc Viện Di truyền Đại học London (Anh), chia sẻ: "AY.4.2 có khả năng lây cao hơn 10% so với chủng gốc. Nhưng điều đó không giải thích được nhiều về số trường hợp gia tăng gần đây ở Anh”.



Nói cách khác, mức độ nguy hiểm AY.4.2 không bằng Alpha hoặc Delta, xét về khả năng lây nhiễm. Hai biến thể này có thể lan truyền mạnh hơn 50% so với bất kỳ chủng nào tồn tại cùng thời điểm.



Trong khi đó, Giáo sư Christina Pagel, Giám đốc Đơn vị nghiên cứu hoạt động lâm sàng của Đại học London, đánh giá những sự kiện như lễ hội, hoạt động thể thao lớn hoặc hội nghị quốc tế có thể đã thúc đẩy sự phổ biến của biến thể. AY.4.2 tìm thấy đúng nơi, đúng thời điểm để lan truyền nhanh chóng.



“Chúng tôi không biết liệu AY.4.2 có khả năng lây truyền nhiều hơn các chủng Delta khác hay một số sự kiện siêu lây nhiễm đã gieo mầm cơ hội cho biến thể”, Giáo sư Pagel nói.



Giáo sư Ravindra Gupta, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch học, nhấn mạnh bất kể nhánh phụ là gì, Delta dễ lây lan hơn nhiều so với các biến thể trước đó. Ngay cả những người đã được tiêm chủng vẫn có thể nhiễm bệnh, sau đó lây sang những người khác.



Biến thể Delta có khả năng lây nhiễm đến mức các kháng thể không thể bảo vệ bề mặt niêm mạc của đường hô hấp của một người khỏi bị tái nhiễm.



Ông nói: “Tốc độ nhân rộng cao của Delta đồng nghĩa người được tiêm chủng sẽ mắc bệnh và lây lan. Vì vậy, khẩu trang là một thành phần thiết yếu của việc giảm thiểu nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2”.