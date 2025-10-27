Mức độ biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam lớn nhất khu vực

Mới đây, FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, dự kiến có hiệu lực từ tháng 9 năm 2026.

Theo đó, sau 25 năm ra đời và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn, và bước vào sân chơi toàn cầu với các yêu cầu mới. Đã có nhiều dự báo tích cực về dòng vốn mới sẽ đổ vào thị trường chứng khoán, nhưng điều này cũng đặt ra nhiều thách thức mới.

Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo chứng khoán Việt Nam, nhà báo Nguyễn Lan Hương nhận định: "Khi đón những dòng vốn chuyên nghiệp hơn, quy mô lớn hơn thì câu chuyện đặt ra không chỉ là cơ sở hạ tầng của thị trường phải đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế, mà cả khả năng lựa chọn đa dạng các hàng hóa chất lượng. Đó mới là yếu tố nền tảng để giữ chân dòng vốn này và thu hút thêm ngày càng nhiều dòng vốn mới".

Ảnh minh họa: KT

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chuẩn bị sẵn sàng cả về cung và cầu cho thị trường chứng khoán trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh đó, ông Bùi Hoàng Hải nhấn mạnh: "Mức độ biến động của thị trường chứng khoán nước ta lớn nhất khu vực, do tác động từ các nhà đầu tư cá nhân hay theo phong trào, thì rất cần sự hỗ trợ của báo chí, cơ quan truyền thông. Ủy ban chứng khoán mong hỗ trợ phối hợp với Ủy ban để tuyên truyền phổ biến kiến thức nhiều hơn đến nhà đầu tư, cũng như tuyên truyền những thông tin chính thống, giúp nhà đầu tư ra quyết định đúng đắn, giúp thị trường hoạt động ổn định, lành mạnh và minh bạch".

Như vậy, Tổ chức xếp hạng thị trường FTSE xác nhận thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí phân loại của thị trường mới nổi thứ cấp, nhưng đây không phải là đích đến cuối cùng, mà chỉ là sự khởi đầu. Trong giai đoạn mới, không chỉ tiền mới, hàng mới mà càng quan trọng hơn là nhà đầu tư nâng cao hiểu biết và nắm bắt được cơ hội mới trên TTCK mới nổi.