Mức độ an toàn của xe ô tô điện

Tiếng động cơ của ô tô điện

Xe ô tô điện không có tiếng ồn là một cải tiến công nghệ vượt trội trong ngành công nghiệp xe hơi. Điều này không chỉ mang đến những trải nghiệm lái xe thú vị cho người điều khiển phương tiện mà còn góp phần giảm tải ô nhiễm tiếng ồn đô thị. Tuy nhiên, ô tô điện không phát ra tiếng ồn khi vận hành nên đôi lúc sẽ khiến người đi đường khó nhận biết ô tô có đang hoạt động hay không (đặc biệt là đối với người khiếm thị, khiếm thính). Mặc dù nỗi lo này ít xảy ra nhưng cũng là một trong những lưu tâm của người sử dụng xe điện.

Trên thực tế xe điện vẫn phát ra âm thanh do chuyển động quay của mô tơ điện, tuy nhiên đây chỉ là những âm thanh nhỏ chứ không gọi là tiếng ồn. Tiếng ồn duy nhất mà xe điện có thể tạo ra đó là tiếng ồn do lốp xe gây ra hoặc do sức cản của gió xảy ra khi xe chạy ở tốc độ cao. Nghiên cứu chỉ ra rằng xe điện có nguy cơ gây tai nạn với người đi bộ cao hơn 40%.