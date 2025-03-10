Mức chi cho đấu giá tần số của Việt Nam dưới 5% doanh thu hằng năm của nhà mạng

Trên cơ sở nghiên cứu này, Việt Nam đã điều chỉnh chính sách về giá khởi điểm, theo đó giá khởi điểm được giảm đáng kể để đảm bảo chi phí tần số của các nhà mạng là ở mức vừa phải.

Sau các cuộc đấu giá, chi phí tần số đối với các nhà khai thác Việt Nam hiện chiếm khoảng 6% hoặc thấp hơn so với doanh thu hằng năm.

Dựa trên kinh nghiệm này, Việt Nam đã đề xuất xây dựng một báo cáo của APT về chi phí phổ tần để chia sẻ những bài học kinh nghiệm và khuyến khích các quốc gia khác áp dụng mô hình định giá hợp lý.

Trả lời câu hỏi các kết quả đấu giá có được chuyển hóa để có một thị trường 5G cạnh tranh và phát triển nhanh chóng không? ông Lê Văn Tuấn khẳng định: “Chúng tôi đã đấu giá cả băng tần 2,6 GHz và 3,8 GHz, thay vì giới hạn chỉ một băng. Các giá trị khác nhau của những băng tần này – đặc biệt là băng tần 2,6 GHz, hỗ trợ cả triển khai mới 5G và cải thiện 4G – đã thúc đẩy cạnh tranh mạnh mẽ giữa các nhà khai thác mong muốn giành được những khối băng tần 100 MHz có giá trị cao này. Thứ hai, để đủ điều kiện tham gia, các nhà khai thác được yêu cầu phải cam kết nghĩa vụ triển khai mạng, bao gồm việc triển khai một số lượng nhất định trạm gNodeB và eNodeB (với 2.6 GHz) trong hai năm đầu. Những điều kiện này bảo đảm rằng các nhà khai thác thắng đấu giá có nghĩa vụ thực hiện các mục tiêu về phủ sóng và chất lượng. Thứ ba, việc chuyển nhượng phổ tần bị hạn chế trong 5 năm đầu sau đấu giá. Chính sách này ngăn chặn đấu giá để đầu cơ và bảo đảm rằng các nhà khai thác thực sự đầu tư vào triển khai mạng lưới thay vì coi phổ tần là một tài sản để giao dịch”.