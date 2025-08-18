'Mùa xuân độc lập' của họa sĩ 9X Chu Nhật Quang

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tới dự và cắt băng khai mạc triển lãm; cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương.

Thông qua ngôn ngữ hình ảnh, họa sĩ Chu Nhật Quang (sinh năm 1995) với phong cách kết hợp giữa chất liệu sơn mài truyền thống và tư duy tạo hình đương đại đã mang đến chiều sâu thẩm mỹ mới mẻ, đồng thời tôn vinh khát vọng độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu thưởng lãm tác phẩm đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh của họa sĩ Chu Nhật Quang.



Họa sĩ Chu Nhật Quang xuất thân trong gia đình nghệ thuật, tốt nghiệp tại Mỹ và Australia, là gương mặt tiêu biểu của thế hệ họa sĩ trẻ gắn bó với nghệ thuật sơn mài. Tác giả đã từng tổ chức thành công triển lãm “Dấu Thiêng” (2024) tại Hoàng thành Thăng Long. Bộ tranh sơn mài “Mùa Xuân Độc lập” lần này thể hiện tư duy tạo hình hiện đại, mang lại trải nghiệm thị giác mạnh mẽ, đồng thời truyền tải cảm xúc yêu nước, nhân văn và sự ngưỡng vọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.