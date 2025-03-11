Mưa xối xả trở lại, lũ lên báo động 3 ở Huế - Đà Nẵng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, từ sáng sớm ngày 3/11 đến hết ngày 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to.

Mưa lớn nhất tập trung ở Nam Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng với lượng mưa phổ biến thời gian này từ 200-300mm, có nơi trên 600mm. Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Ngoài ra, từ sáng sớm 3/11 đến hết ngày 4/11, phía nam tỉnh Nghệ An và phía tây tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.