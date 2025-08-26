Mua xe sang BMW gần 2 tỷ, chủ xe mạnh tay chi hàng trăm triệu độ thành độc bản

Bên cạnh Mercedes-Benz, BMW cũng là mẫu xe sang được không tí đại gia Việt ưa chuộng, một phần do giá bán, thiết kế và cảm giác lái tốt. Nhờ đó, các mẫu xe tới từ hãng xe này cũng được nhiều chủ xe nâng cấp với đa dạng tùy biến, trang bị khác nhau để tạo sự khác biệt so với số đông.

Mới đây, chủ nhân chiếc BMW X3 đã mạnh tay chi một số tiền không nhỏ để nâng cấp chiếc xe sang của mình. Chia sẻ với báo VietNamNet, anh Nguyễn Xuân Phú – đại diện đơn vị độ xe – cho biết, gói độ trên chiếc X3 này trị giá hơn 200 triệu đồng, trong đó các phần nâng cấp chủ yếu tập trung vào ngoại thất.

Tại thời điểm mua mới, chiếc BMW X3 facelift (LCI) này thuộc phiên bản sDrive20i tiêu chuẩn, có giá lăn bánh gần 2 tỷ đồng (giá niêm yết 1,799 tỷ đồng). Số tiền nâng cấp thậm chí lớn hơn tiền lệ phí trước bạ mà chủ xe phải đóng và ngang ngửa một chiếc xe phổ thông hạng B đời 2015-2019 như Toyota Vios hay Hyundai Accent.