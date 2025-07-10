Mua xe Hyundai cũ có dễ gặp sự cố, hỏng hóc sau 150.000km?

Trong thế giới xe cũ, mốc 150.000km luôn được xem là ranh giới giữa “xe còn bền” và “xe bắt đầu hỏng”. Với Hyundai, thương hiệu xe Hàn Quốc vốn nổi tiếng vì giá tốt và nhiều công nghệ lại chưa bao giờ được đánh giá cao về độ bền dài hạn. Vì thế, câu hỏi về độ bền của xe Hyundai sau 150.000km vẫn luôn khiến người mua xe cũ dè dặt.

Động cơ Theta II - Vấn đề từng khiến Hyundai lao đao

Một trong những “vết đen” lớn nhất trong lịch sử của Hyundai chính là động cơ xăng phun trực tiếp Theta II 2.0L và 2.4L, từng lắp trên Sonata, Santa Fe và Tucson giai đoạn 2011–2019. Hàng triệu xe sử dụng động cơ này đã bị triệu hồi trên toàn cầu vì lỗi sản xuất nghiêm trọng.

Sự cố lỗi động cơ phun xăng trực tiếp Theta II đã khiến Hyundai phải triệu hồi hàng triệu xe trên toàn cầu. Ảnh: Hyundai

Các mạt kim loại còn sót trong lốc máy không được làm sạch triệt để, khiến hệ thống bôi trơn bị tắc và động cơ thiếu dầu. Lâu ngày, bạc lót tay biên bị mài mòn, gây tiếng gõ đặc trưng, có thể dẫn đến bó máy hoặc thậm chí là cháy động cơ nếu không được xử lý kịp thời. Hiện tượng này thường xảy ra trong khoảng 150.000-200.000km.