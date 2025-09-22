Mua xe hybrid sạc điện PHEV nhưng nhiều chủ xe lại 'ngại sạc', đây là giải pháp

Tại sao người dùng PHEV lại lười sạc?

Trong bối cảnh ô tô điện hóa đang trở thành xu hướng chủ đạo, các mẫu xe hybrid sạc điện (PHEV) được xem là lựa chọn trung hòa giữa động cơ đốt trong truyền thống (ICE) và xe điện chạy pin thuần túy (BEV). Với xe BEV, việc cắm sạc là bắt buộc, thì xe PHEV vẫn có động cơ xăng để vận hành và nạp lại điện cho bộ pin khi cần thiết.

Dòng xe hybrid sạc điện (PHEV) đang được xem là lựa chọn trung hòa giữa động cơ đốt trong truyền thống (ICE) và xe điện chạy pin thuần túy (BEV). Ảnh: Ngô Minh

Chính “sự tiện lợi ” này lại vô tình biến dòng xe PHEV thành một chiếc xe xăng ngốn nhiên liệu hơn mong đợi, nếu người dùng không duy trì thói quen sạc thường xuyên. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng hành vi này xuất phát từ tâm lý ngại cắm sạc.

Các lý do được đưa ra, bao gồm: Người dùng thiếu động lực vì xe vẫn chạy được dù không sạc. Việc sạc pin bị coi là phiền toái, nhất là khi chưa có thói quen. Người mua PHEV chưa hiểu rõ chi phí – lợi ích dài hạn của việc tận dụng điện thay vì xăng.