Mua xe cũ đã chạy nhiều, 5 điều cần làm trước khi xuống tiền

Giá xe mới tại Mỹ hiện tiệm cận mức 50.000 USD, khiến nhiều người tiêu dùng buộc phải tìm đến thị trường xe cũ. Tuy nhiên, không ít người lo ngại khi thấy đồng hồ công-tơ-mét của xe vượt ngưỡng hàng trăm nghìn km. Các chuyên gia cho rằng điều này không hẳn là rủi ro, miễn là người mua biết kiểm tra kỹ và chuẩn bị đúng cách.

Dưới đây là 5 bước được khuyến nghị trước khi mua một chiếc xe đã chạy nhiều km:

1. Kiểm tra độc lập trước khi mua (PPI)