Mua xe cũ, bạn nên quan tâm điều này thay vì số km hay tuổi đời của xe

Khi tìm mua xe đã qua sử dụng, hầu hết mọi người thường nhìn vào số km đã chạy và tuổi đời của xe. Xe mới hơn và chạy ít km thường có giá cao hơn, trong khi xe cũ hơn hoặc chạy nhiều km sẽ rẻ hơn. Nghe hợp lý, nhưng… thực tế phức tạp hơn nhiều.

Hồ sơ bảo dưỡng: Yếu tố quan trọng nhất

Theo các chuyên gia xe cũ, yếu tố quan trọng nhất không phải là số km hay tuổi đời, mà chính là lịch sử bảo dưỡng. Một chiếc xe 10 năm tuổi chạy 150.000km nhưng được bảo dưỡng đều đặn, thay dầu đúng hạn, kiểm tra định kỳ… có thể tốt hơn nhiều so với xe 5 năm tuổi mới chạy 50.000km nhưng chủ xe bị bỏ bê chăm sóc.

Hồ sơ bảo dưỡng giúp người mua biết được chiếc xe cũ có được chăm sóc tốt hay không. Ảnh: Lafayette Ford

"Việc có đầy đủ hồ sơ và biên lai cho các lần thay dầu, đảo lốp, xả rửa chất lỏng, bảo dưỡng lớn, v.v. cho phép bạn đánh giá tình trạng thực tế của xe, giúp bạn tự tin về tình trạng xe và tránh mọi bất ngờ khó chịu", anh Nguyễn Quốc Tuấn - một dân buôn xe cũ tự do nhiều năm cho biết.