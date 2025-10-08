Mua xe cơ bắp Mỹ này, chủ nhân dễ bị rủi ro mất trộm gấp 39 lần xe thường

Những chủ sở hữu dòng xe thể thao Chevrolet Camaro sản xuất từ năm 2022 đến 2024 sẽ cần phải cảnh giác nhiều hơn sau khi bảng báo cáo danh sách các mẫu xe hay bị đánh cắp tại Hoa Kỳ mới đây được đăng tải. Theo dữ liệu mới được công bố bởi Viện Bảo hiểm an toàn đường cao tốc Hoa Kỳ (IIHS), những chiếc Camaro thế hệ thứ sáu đời 2022-2024 có khả năng bị đánh cắp cao gấp 13 lần so với mức trung bình.

Biến thể ZL1 hiệu suất cao đặc biệt dễ “bốc hơi” hơn cả. Mẫu Camaro phiên bản này có khả năng bị đánh cắp cao gấp 39 lần so với mức trung bình toàn quốc, trở thành mẫu xe bị trộm nhiều nhất tại Mỹ tính trên 100 chiếc xe (theo số liệu từ Viện Dữ liệu Tổn thất Đường cao tốc của IIHS). California là bang có số vụ trộm Camaro nhiều nhất, tiếp theo là Tennessee, Mississippi, Maryland và Texas.