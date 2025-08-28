Mùa tựu trường nhớ ba

Một mùa tựu trường lại đến, chợt nhớ ba vô cùng. Những ngày này năm trước, ba còn nhắc nhở con cháu các việc cần chuẩn bị cho năm học mới; nào là: bao bìa sách giáo khoa cẩn thận, những dụng cụ học tập còn sử dụng được thì đừng nên mua mới…

Những mùa tựu trường khi xưa, ba thường chăm chút mấy chiếc xe đạp để bọn tôi có cái mà khoe với bạn bè. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thun khi ba ngồi cạo và sơn lại những chiếc sườn xe đã hao mòn theo năm tháng. Lớn lên một chút, mấy anh em tôi xúm xít lại phụ ba, nhưng chỉ được một chút rồi vội chạy theo đám bạn với những thú vui ngày hè - tắm sông, thả diều, đá banh…

Vậy là ba một mình đánh vật với lưỡi cưa, giấy nhám, nước sơn… để đầu năm học mới, chúng tôi hãnh diện khoe với bạn bè “Xe ba mình sơn đó!” trong ánh mắt rạng ngời niềm vui của ba.

Ba mẹ và các con cháu - Ảnh do tác giả cung cấp

Những tờ báo khi xưa luôn được ba gìn giữ cẩn thận sau khi đọc. Đến mùa tựu trường, chúng trở thành bìa bao cho sách vở chúng tôi. Anh em tôi học được tính tiết kiệm từ những việc làm của ba khi ông cẩn thận cắt lại những tờ giấy trắng cuối trang vở, để rồi sau đó đóng lại thành tập cho năm học tiếp theo, hay khuyến khích chúng tôi sử dụng mặt sau của tờ lịch làm giấy nháp cho các môn học.

Những năm chúng tôi học tiểu học, ba đã giúp anh em tôi hình thành thói quen tự học. Khi thắc mắc về vấn đề nào đó, chúng tôi thường được ba khuyên nên tìm đọc sách, tạp chí… có liên quan để tìm câu trả lời. Khi nào chúng tôi thực sự “bí”, ba mới giải thích. Qua cách hướng dẫn của ba, dần dần tôi có được thói quen tự học và đọc sách.

Ba thường kể cho mấy anh em nghe chuyện đời xưa (truyền thuyết, cổ tích, dã sử…). Qua lời kể và phân tích của ba, tôi rút ra bài học cho chính mình cũng như hình thành khả năng tư duy khoa học và có chiều sâu.

Là giáo viên, ba rất quan tâm đến việc học ngoại ngữ của các con, đặc biệt là tiếng Anh. Thật tình mà nói, việc học tiếng Anh với tôi lúc nhỏ thật miễn cưỡng. Tôi học cho ba vui chứ không quan tâm đến việc học thế nào, kết quả ra sao. Dần dần, với sự chỉ dạy tận tình của ba, kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ của tôi được cải thiện. Khi sang Malaysia học tập, với vốn tiếng Anh được ba dày công vun đắp, tôi rất tự tin trong giao tiếp cũng như tiếp thu được nhiều cái mới trong công việc.

Sau mùa tựu trường năm ngoái, ba đã ra đi nhẹ nhàng trong giai điệu Một cõi đi về, kết thúc những tháng ngày chống chọi với bạo bệnh. Đọng lại trong lòng chúng tôi là những kỷ niệm không thể nào quên. Trong thâm tâm, anh em tôi luôn xem ba là người thầy đã dạy chúng tôi cách sống, yêu thương và chia sẻ.

Lê Tấn Thời