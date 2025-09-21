Mưa trời và mưa thẻ ở Old Trafford, Man United thắng kịch tính Chelsea

Trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League giữa Man United và Chelsea diễn ra đầy kịch tính trong cơn mưa trắng trời tại sân Old Trafford.

Hai tấm thẻ đỏ chia đều cho đôi bên khiến 90 phút so tài trở thành cuộc rượt đuổi căng thẳng cho đến tận phút cuối cùng.



Robert Sanchez phạm lỗi với Mbeumo để ngăn bàn thua...

Chelsea chịu cú sốc từ rất sớm khi thủ môn Robert Sánchez nhận thẻ đỏ ngay phút thứ 5 sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Bryan Mbeumo.

HLV Enzo Maresca phải tung thủ môn dự bị Filip Jørgensen vào sân, đồng thời hy sinh hai nhân tố tấn công là Pedro Neto lẫn Estevao.