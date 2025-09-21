Mưa trời và mưa thẻ ở Old Trafford, Man United thắng kịch tính Chelsea

Bàn thắng sớm của Man United và hai thẻ đỏ dành cho Robert Sanchez lẫn Casemiro chính là điểm nhấn của trận derby vòng 5 Ngoại hạng Anh.

Trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League giữa Man United và Chelsea diễn ra đầy kịch tính trong cơn mưa trắng trời tại sân Old Trafford.

Hai tấm thẻ đỏ chia đều cho đôi bên khiến 90 phút so tài trở thành cuộc rượt đuổi căng thẳng cho đến tận phút cuối cùng.

Mưa trời và mưa thẻ ở Old Trafford, Man United thắng kịch tính Chelsea- Ảnh 1.
Robert Sanchez phạm lỗi với Mbeumo để ngăn bàn thua...

Chelsea chịu cú sốc từ rất sớm khi thủ môn Robert Sánchez nhận thẻ đỏ ngay phút thứ 5 sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Bryan Mbeumo. 

HLV Enzo Maresca phải tung thủ môn dự bị Filip Jørgensen vào sân, đồng thời hy sinh hai nhân tố tấn công là Pedro Neto lẫn Estevao.

Mưa trời và mưa thẻ ở Old Trafford, Man United thắng kịch tính Chelsea- Ảnh 2.
Bruno Fernandes mở tỉ số cho Man United

 Phút 14, Bruno Fernandes mở tỉ số sau pha phối hợp biên phải và dứt điểm cận thành. Đến phút 37, Casemiro nhân đôi cách biệt với cú đánh đầu dũng mãnh từ tình huống cố định.

Mưa trời và mưa thẻ ở Old Trafford, Man United thắng kịch tính Chelsea- Ảnh 3.
Casemiro nhân đôi cách biệt cho "Quỷ đỏ"

Chelsea vùng lên trong hiệp hai nhưng dù cầm bóng nhiều và liên tục nhồi bóng bổng vào vòng cấm, đội khách chỉ có được bàn rút ngắn ở phút 80 nhờ pha đánh đầu của Trevoh Chalobah. Thời gian còn lại là quá ít để họ lật ngược thế cờ.

Mưa trời và mưa thẻ ở Old Trafford, Man United thắng kịch tính Chelsea- Ảnh 4.
Trevoh Chalobah ghi bàn rút ngắn cách biệt còn 1-2 cuối trận

Với chiến thắng này, Man United có thể tạm hài lòng khi giành trọn 3 điểm trước đối thủ mạnh nhưng đang lâm vào khủng hoảng. Một tuần tệ hại dành cho Chelsea khi trước đó ít ngày, họ thua thảm 1-3 trên sân của Bayern Munich ở vòng phân hạng Champions League.

Mưa trời và mưa thẻ ở Old Trafford, Man United thắng kịch tính Chelsea- Ảnh 6.
Robert Sanchez nhận lỗi sau tấm thẻ đỏ

Việc chơi thiếu người gần như cả trận buộc Chelsea phải hy sinh thế trận tấn công và sau cùng rời Old Trafford trong cảnh trắng tay. 

Mưa trời và mưa thẻ ở Old Trafford, Man United thắng kịch tính Chelsea- Ảnh 7.
Man United có một trận đấu hay nhưng thực sự đau tim

Man United có một trong những trận đấu hay nhất của mình dưới thời HLV Ruben Amorim. Các tuyến của đội bóng đều chơi với vài trăm phần trăm khả năng, nhất là ở khâu tấn công với sự dàn xếp, phối hợp khá ăn ý cũng như khả năng tận dụng cơ hội đặc biệt từ các pha bóng bổng.

Mưa trời và mưa thẻ ở Old Trafford, Man United thắng kịch tính Chelsea- Ảnh 8.
Hai nhân tồ tạo khác biệt cho Man United

