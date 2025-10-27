Mưa to, thủy điện xả nước, người dân Đà Nẵng chạy lũ trong đêm

Suốt hơn 2 ngày qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài liên tục, nhất là tại các địa phương miền núi. Từ tối 26 đến sáng 27-10, mưa lớn tiếp tục lan rộng ra hầu hết các xã phường trên địa bàn.

Nước đổ về lớn, từ tối 26-10, nhiều người dân xã Thượng Đức - TP Đà Nẵng phải dùng ghe di chuyển

Do mưa lớn, nước đổ về hồ nhiều, từ ngày 26-10, các thủy điện lớn ở thượng nguồn sông Vu Gia, Thu Bồn như Sông Tranh 2, Đăk Mi 4 đã liên tục điều tiết tăng lưu lượng xả lũ xuống hạ du. Từ chiều tối 26-10, dòng nước lớn đổ về đã khiến nhiều khu vực thấp trũng ven sông Vu Gia, Thu Bồn bị ngập nặng.

Nước dâng cao gây ngập ở xã Thu Bồn (Ảnh: Công an xã Thu Bồn)

Trong đêm, nhiều người dân đã phải kê dọn đồ đạc, tài sản lên cao để đảm bảo an toàn. Các lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và cũng như phong tỏa các điểm có nguy cơ mất an toàn. Trong sáng 27-10, nhiều địa phương ở Đà Nẵng đã thông báo cho học sinh nghỉ học.