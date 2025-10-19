Mùa thu ở ngôi làng 'Hạ cánh nơi anh' khiến khách Việt 'mê không lối thoát'

Mới đây, travel blogger Win Đi (tên thật là Hồ Tấn Tài, SN 1998) chia sẻ hình ảnh chuyến du lịch tới làng Iseltwald. Những hình ảnh về ngôi làng Thụy Sĩ bình yên trong mùa thu thay lá thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khiến nhiều người muốn "xách ba lô lên và đi".

Nam du khách Việt mê mẩn vẻ đẹp của ngôi làng Iseltwald

Win Đi cho biết, Thụy Sĩ là quốc gia thứ 21 anh đặt chân tới trong hành trình khám phá thế giới. Thực tế, chuyến đi tới làng Iseltwald diễn ra từ năm 2024. Tuy nhiên, thời điểm này, khi Thụy Sĩ bước vào mùa thu lãng mạn trong năm, những hình ảnh, bí quyết du lịch anh từng chia sẻ tiếp tục được quan tâm.

Trong 6 ngày du lịch Thụy Sĩ, làng Iseltwald chính là điểm đến nam du khách mong chờ khám phá nhất.

Nam du khách mê mẩn vẻ đẹp vùng đất này từ sau khi theo dõi "Hạ cánh nơi anh"

Ngôi làng cổ kính nằm bên hồ Brienz xanh biếc như ngọc thường đón lượng khách đông nhất vào mùa hè, đặc biệt là tháng 6-7 hằng năm. Khi ấy, nhiệt độ dao động khoảng 20-27°C, thời tiết dễ chịu, nắng ấm chan hòa, không khí trong lành.