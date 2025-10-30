Mua thiết bị GPS trên mạng gắn vào xe, chiếc Mazda3 ở Hà Nội mắc 'bệnh lạ'

Mới thay ắc quy vẫn "sập bình"

Câu chuyện của anh Nguyễn Trung Kiên (Hà Nội) - một chủ xe Mazda3 là một ví dụ. Một buổi sáng thứ Hai, anh Kiên nhấn nút đề nổ nhưng xe không khởi động, buộc anh phải gọi đội cứu hộ lưu động để kích bình ắc quy.

"Đây là lần thứ 2 chiếc xe của tôi gặp phải tình huống như vậy và giờ phải chờ đội cứu hộ ắc quy đến xử lý, sau đó chắc phải đưa xe về gara kiểm tra", anh Kiên bức xúc.

Vừa thay bình ắc quy mới mà chỉ 1-2 ngày cạn bình là dấu hiệu bất thường mà nguyên nhân không phải đến từ ắc quy. Ảnh: NVCC

Theo ghi nhận tại gara, ắc quy mà anh Kiên vừa thay đã hoàn toàn cạn bình. Đồng hồ đo cho thấy ắc quy không còn điện, tình trạng y hệt như tuần trước khi anh quyết định thay bình ắc quy cũ. Anh Kiên cho biết: "Mới có hai ngày cuối tuần tôi không đi mà đã hết ắc quy. Tuần trước cũng y hệt."

Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy vấn đề không nằm ở bản thân chiếc ắc quy. Một ắc quy mới, nếu ở trạng thái tốt cũng không thể tự sập bình trong hai ngày.