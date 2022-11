Mùa Tết không thưởng của hàng nghìn công nhân

Ngân và Tuấn là hai trong số nhiều công nhân bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm lao động đợt này ở khối doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt, ngành may mặc và ngành gỗ. Con số thống kê chính thức chưa có từ các địa phương, nhưng số liệu từ một số vài doanh nghiệp đã cho thấy mức độ giảm nhân sự không nhỏ.

Đơn cử, trong văn bản phát đi ngày 31/10, Công ty TNHH Tỷ Hùng (quận Bình Tân) thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với gần 1.200 người lao động (nhưng vẫn hỗ trợ công nhân) từ tháng tới vì công ty bị mất đơn hàng.

Trong khi đó, Ban Giám đốc một công ty may lớn khác tại quận 12 cho hay sẽ tạm ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 tháng kể từ ngày 8/11, do không có đơn đặt từ các đối tác nước ngoài. Sau 3 tháng, nếu công ty vẫn không ký được hợp đồng mới sẽ thông báo phá sản. Ban Giám đốc doanh nghiệp đã thông báo đến người lao động, hơn 700 công nhân viết đơn xin nghỉ việc.

Tương tự, Công ty TNHH An Giang Samho (tỉnh An Giang) cũng tạm hoãn hợp đồng lao động từ 1.700-3.200 công nhân, không tái ký hợp đồng lao động đối với gần 650 người lao động hết hạn trong tháng 11 và 12/2022. Do ảnh hưởng của lạm phát, số lượng đơn hàng sụt giảm, công ty đã có văn bản gửi đến cơ quan chức năng về kế hoạch thu hẹp sản xuất, bố trí lại lao động.