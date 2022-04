Mùa nóng, cần lưu ý những điều này khi dùng điều hòa để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe

Vì thế, bạn hãy điều chỉnh tư thế nằm nghiêng để giảm thiểu tình trạng việc thở bằng miệng và hạn chế việc tiết nhiều nước bọt - một trong nguyên nhân gây khô họng.

Đóng cửa sổ khi sau mở máy điều hòa 3 - 5 phút

Nhiều người có thói quen đóng kín cửa phòng trước khi mở máy điều hòa, giúp cho nhiệt độ căn phòng hạ nhanh chóng và mau cảm nhận được hơi lạnh nhiều hơn. Tuy nhiên, tốt hơn bạn nên đợi khoảng 3 - 5 phút sau khi bật máy điều hòa rồi hãy đóng cửa.

Cách làm này sẽ tống bớt chất bẩn và vi khuẩn gây hại từ bên trong dàn lạnh, chúng sẽ được luồng khí lạnh đưa ra ngoài và hạn chế ứ đọng các vi khuẩn yếm khí trong phòng kín máy điều hòa, nhờ đó giúp bạn tránh gặp phải một số vấn đề liên quan đến hô hấp như hen suyễn và hắt xì.

Không mở máy điều hòa ngay khi vào nhà

Thời tiết nóng bức, mạch máu trong cơ thể có xu hướng giãn nở hơn so với bình thường. Nếu bạn đi từ bên ngoài (có nhiệt độ cao do thời tiết) vào phòng máy lạnh (có nhiệt độ thấp), thì sẽ làm cho mạch máu bị co bóp đột ngột, dễ gây ra tình trạng tăng huyết áp và ảnh hưởng đến tim cũng như mạch máu não.