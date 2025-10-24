Mưa như trút nước, người dân Huế trắng đêm chạy lũ

Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế cho biết, tổng lượng mưa từ 20 giờ ngày 22-10 đến 20 giờ ngày 23-10 phổ biến 60-150 mm, có nơi cao hơn như: Lộc Tiến 205.8 mm, Thuận An 230.4 mm, Bạch Mã 241.6 mm.

Dự báo 24 giờ đến 48 giờ tới: Từ đêm nay 23-10 đến hết ngày 25-10, tại thành phố Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 150-400 mm, có nơi trên 600mm; riêng các xã/phường: Phong Điền, Phong Thái, Hương Trà, các xã A Lưới 1-4, Phú Bài, Hưng Lộc, Lộc An, Khe Tre, Chân Mây- Lăng Cô phổ biến 150-250mm, có nơi trên 400mm.

Từ ngày 26-10, tại TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Những ngày cuối tháng 10, diễn biến mưa lớn trên địa bàn thành phố Huế còn rất phức tạp do có sự xuất hiện của áp thấp nhiệt đới mới. Mưa có thể kéo dài đến tận hết tháng 10.