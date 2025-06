Mưa như trút, người dân ở 'rốn lũ' Quảng Bình đưa ô tô lên cầu tránh ngập lụt

Ngày 13/6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn tỉnh những ngày vừa qua có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đạt trên 391mm (trạm hồ Vực Tròn, Quảng Trạch).

Tuyến đường tại thị trấn Kiến Giang bị ngập sâu. Ảnh: CTV