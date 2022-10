Mua nhà tiền tỷ với quán trứng vịt lộn bán hơn 4.000 quả mỗi ngày

Mỗi quả trứng luộc có giá 8.000 đồng (Ảnh: Huyền My).

Ngoài trứng vịt lộn, quán còn có thêm món vịt lộn xào me, cút lộn xào me. Nước sốt me cũng do chính tay chủ tiệm làm theo công thức riêng biệt nên có dạng sánh đặc. Trứng lộn xào me thường ăn kèm với hành phi trộn tóp mỡ giòn và đậu phộng.

"Nước sốt me làm kỳ công nhất. Me được tuyển chọn những quả chín, lột vỏ, luộc cùng với đường và nước mắm. Đặc biệt, ở nước sốt này, tôi không sử dụng bột ngọt hay bất cứ loại điều vị nào nên nước sốt có chất sánh đặc riêng biệt từ cốt me", chủ tiệm chia sẻ.

Chị Vân cho biết, được khách hàng ủng hộ khiến chị thấy rất vui. Ước mơ từ nhỏ là mua được căn nhà làm chỗ "che mưa che nắng" đã thành sự thật. Sắp tới, chị mong quán luôn đông khách để có thêm tiền giúp đỡ gia đình và những người nghèo nhiều hơn.

Trứng vịt lộn và cút lộn xào me cũng được nhiều khách hàng ưa thích (Ảnh: Huyền My).

"Công việc quá tải nên quán không tìm được người phụ việc lâu dài. Dù quán đã nâng mức lương lên 25.000 đồng/giờ nhưng vẫn không ai trụ nổi vì lượng khách quá đông", chị Vân than thở.

Chị Phan Thị Kim Liên - 24 tuổi, sinh viên đại học Công nghệ thực phẩm nói: "Mình ăn trứng vịt lộn ở đây từ hồi mới lên Sài Gòn học, ưu điểm của trứng ở đây là vị thơm, béo, nước chấm đặc biệt không lẫn ở đâu được. Nhưng nhược điểm là quán quá đông. Mặc dù quán đã bố trí mỗi bàn một thùng rác nhưng giờ cao điểm thì không ai rảnh tay để dọn dẹp, mình nghĩ quán nên khắc phục điều này".