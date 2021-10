Mưa nắng thất thường coi chừng sốt siêu vi ở trẻ

Theo bác sĩ Tiến, những dấu hiệu đặc trưng ở trẻ nhiễm siêu vi là sốt (sốt vừa 38-39 độ C đến sốt cao 40-41 độ C). Khi hạ sốt, trẻ lại tỉnh táo, chơi bình thường. Ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, khi sốt cao không được hạ sốt kịp thời, trẻ dễ bị co giật, tăng tiết đàm nhớt dẫn đến suy hô hấp, thiếu oxy não.

Những đứa trẻ bị nhiễm siêu vi, thường sẽ có triệu chứng sốt (sốt vừa đến sốt cao, kèm cảm giác nóng lạnh, lạnh run), đau đầu, đau nhức cơ toàn thân, ho (ho khan hoặc ho đàm), sổ mũi, nghẹt mũi, đau rát vùng cổ họng, viêm kết mạc mắt, thậm chí có cả rối loạn tiêu hoá,… 

Sốt siêu vi, tuy điều trị đơn giản và tỉ lệ hồi phục cao, nhưng trước những diễn biến phức tạp của COVID-19, bệnh nhân càng không nên chủ quan khi mắc phải các triệu chứng bệnh đã nêu trên.

Hạ sốt tích cực, bù đủ nước, vệ sinh mũi họng chống bội nhiễm, theo dõi dấu hiệu chuyển nặng và dinh dưỡng hợp lý là những mấu chốt phụ huynh cần trang bị để chăm sóc và theo dõi trẻ tại nhà.

Theo bác sĩ Tiến trẻ mắc sốt siêu vi có thể điều trị tại nhà, nhưng phải theo hướng dẫn của bác sĩ. Cụ thể, nếu trẻ sốt trên 38 độ C cần cởi bỏ bớt quần áo, cho trẻ uống panacetamol liều 10-15 mg/kg/lần, ngày uống 4 lần nếu còn sốt.