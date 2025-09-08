Mùa nắng nóng, 'nằm lòng' 3 nguyên tắc sau để hạn chế nổ lốp xe trên đường

Lốp xe đóng vai trò sống còn đối với sự an toàn khi vận hành ô tô, bởi đây là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường và phải gánh toàn bộ trọng lượng của xe. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đặc biệt là mùa hè, lốp phải chịu thêm áp lực lớn do nhiệt độ không khí và mặt đường tăng cao, khiến nguy cơ gặp sự cố càng trở nên khó lường.

(Chiếc xe SUV biển xanh nổ lốp trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình hồi tháng 7 khiến nhiều người bị thương vong. Nguồn video: Otofun)

Trên thực tế, không ít vụ tai nạn nghiêm trọng trong thời gian qua bắt nguồn từ việc lốp xe bị hư hỏng như mòn quá mức, rạn nứt dẫn đến đột ngột nổ lốp, ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người trên xe và cả những người xung quanh.

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Đức Thi - chủ chuỗi Trung tâm lốp ô tô Thi Lốp tại Hà Nội cho rằng, nổ lốp ô tô thường xảy ra bất ngờ và rất khó lường trước, đặc biệt khi xe đang di chuyển ở tốc độ cao. Nguyên nhân có thể đến từ việc lốp quá mòn, va chạm mạnh với các chướng ngại vật, áp suất sai chuẩn, chở quá tải,...

"Lốp xe cũng như nhiều bộ phận khác, cần phải được kiểm tra, chú ý đặc biệt, nhất là vào mùa nóng như hiện nay. Việc chăm sóc lốp thường xuyên sẽ giảm thiểu đáng kể các hỏng hóc về lốp, giúp an toàn hơn khi vận hành xe", anh Thi chia sẻ.