Mùa mưa ở TPHCM đến sớm hơn trung bình nhiều năm

"Trong 48h tới, thời tiết Nam Bộ ngày nắng có lúc gián đoạn, chiều, tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất ngày mai khu vực miền Đông 31-34 độ C, miền Tây 30-33 độ C", ông Quyết dự báo.

Những ngày qua khu vực Nam Bộ, TPHCM có mưa rào và dông cục bộ (Ảnh: Ip Thiên).