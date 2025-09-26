Mùa mây bay huyền ảo trên đỉnh Bà Nà

Minh Thu| 26/09/2025 18:11

Mỗi độ mùa thu về, đỉnh Bà Nà (Đà Nẵng) trở thành “thiên đường mây bay” vờn quanh núi rừng, đôi khi tuôn tràn như dòng thác lụa mở ra nên cảnh quan thiên nhiên huyền ảo mê hoặc lòng người.

Mùa mây bay huyền ảo trên đỉnh Bà Nà - 1

Mây bay qua khu vực chùa Linh Ứng trên đỉnh Bà Nà.

Vào ngày mới, bình minh rực đỏ lờ lững giữa biển mây lung linh tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Đứng trên những điểm cao như: Cầu Vàng, vườn hoa Le Jardin d’Amour hay chùa Linh Ứng, du khách có thể chạm tay vào từng cụm mây trắng đang trôi ngang tầm mắt, cảm giác như đang lạc bước giữa thiên đường.

Ấn tượng nhất là vào những ngày se lạnh đầu thu, mây trên đỉnh Bà Nà dày và bồng bềnh hơn, lúc cuồn cuộn mãnh liệt như cơn song biển, khi lại chầm chậm trôi luồn qua nhánh cây rừng. Sương mây đẹp kỳ diệu theo từng khoảnh khắc mỗi ngày: Buổi sáng óng ánh màu trắng thuần khiết tinh khôi, trưa rực rỡ dưới ánh nắng, trời chuyển sang chiều ửng hồng trong hoàng hôn thơ mộng.

Mùa mây bay huyền ảo trên đỉnh Bà Nà - 2

Bình minh huyền ảo nhìn từ đỉnh Bà Nà.

Không chỉ là hiện tượng thiên nhiên độc đáo, mùa mây bay trên đỉnh Bà Nà còn mang đến cho du khách trải nghiệm cảm xúc khó quên. Giữa không gian mờ ảo ấy, mọi ồn ào của phố thị dường như bay đi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, an yên trong tâm hồn mỗi du khách khi đặt chân đến đây.

Mùa mây bay huyền ảo trên đỉnh Bà Nà - 3

Mây phủ lãng mạn bên Cầu Vàng trên đỉnh Bà Nà.

Mùa mây bay huyền ảo trên đỉnh Bà Nà - 4

Bà Nà mùa mây bay mang đến cho du khách cơ hội chiêm ngưỡng kỳ thú của thời khắc chuyển giao của đất trời và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trong hành trình khám phá “thành phố đáng sống” Đà Nẵng.

Theo tcdulichtphcm.vn
https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/mua-may-bay-huyen-ao-tren-dinh-ba-na-c14a103916.html
