Mùa mây bay huyền ảo trên đỉnh Bà Nà

Mây bay qua khu vực chùa Linh Ứng trên đỉnh Bà Nà.

Vào ngày mới, bình minh rực đỏ lờ lững giữa biển mây lung linh tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Đứng trên những điểm cao như: Cầu Vàng, vườn hoa Le Jardin d’Amour hay chùa Linh Ứng, du khách có thể chạm tay vào từng cụm mây trắng đang trôi ngang tầm mắt, cảm giác như đang lạc bước giữa thiên đường.

Ấn tượng nhất là vào những ngày se lạnh đầu thu, mây trên đỉnh Bà Nà dày và bồng bềnh hơn, lúc cuồn cuộn mãnh liệt như cơn song biển, khi lại chầm chậm trôi luồn qua nhánh cây rừng. Sương mây đẹp kỳ diệu theo từng khoảnh khắc mỗi ngày: Buổi sáng óng ánh màu trắng thuần khiết tinh khôi, trưa rực rỡ dưới ánh nắng, trời chuyển sang chiều ửng hồng trong hoàng hôn thơ mộng.