Mùa mây bay huyền ảo ở xứ sở ngàn hoa

Du khách đến Đà Lạt vào mùa này chỉ cần bước ra khỏi phòng, họ đã có thể chạm tay vào mây. Những đồi thông xanh rì rào, những thảm hoa rực rỡ sắc màu ẩn hiện trong làn mây mỏng tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa kỳ ảo. Khi bình minh ló rạng, ánh nắng vàng xuyên qua lớp mây phản chiếu trên mặt hồ Xuân Hương phẳng lặng, làm cho mặt nước lung linh huyền diệu.

Không chỉ là cảnh quan, mùa mây bay còn mang đến cho du khách cảm giác bình yên lạ thường. Giữa không gian ngập tràn mây trời và hoa lá, con người như được gột rửa những ưu phiền cuộc sống, tìm thấy an yên trong tâm hồn.

Mùa mây bay ở xứ sở ngàn hoa không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên, mà còn là món quà nhiệm màu của tạo hóa làm say lòng du khách. Đây là nét khác biệt độc đáo, vẻ đẹp thiên nhiên nhẹ nhàng làm nên thương hiệu du lịch, đưa vùng đất cao nguyên Langbiang này trở thành điểm đến mơ ước cho những ai khát khao tìm về chốn bình yên mát lành thẳm sâu trong tâm hồn.