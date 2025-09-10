Mưa lũ sau bão số 11 khiến 13 người chết và mất tích, gần 17.000 ngôi nhà bị ngập

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&MT), cập nhật đến 17 giờ ngày 8-10, mưa lũ sau bão số 11 đã khiến 13 người chết và mất tích, 7 người bị thương.

Thiệt hại nặng nề

Trong đó, Thái Nguyên 4 người chết, 2 người mất tích do bị lũ cuốn; Cao Bằng 1 người chết do sạt lở đất; Thanh Hóa 2 người chết do sạt lở đất, 1 người mất tích do lũ cuốn; Bắc Ninh 2 người mất tích do lũ cuốn, 1 người chết do sét đánh.