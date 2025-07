Mưa lũ làm nhiều tuyến đường ở Điện Biên sạt lở, ngập úng nghiêm trọng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 0h đến 6h ngày 31/7, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở, sụt lún đất trên địa bàn đang ở cấp 1. Khu vực tỉnh Điện Biên có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to như Hừa Ngài ghi nhận lượng mưa 82,8mm. Độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã đạt ngưỡng bão hòa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Nhiều máy móc được huy động để khắc phục sạt lở. Ảnh: Công ty Cổ phần đường bộ 226.

Trong 6 giờ tới, các xã/phường như: Nậm Nèn, Pa Ham, Chà Tở, Chiềng Sinh, Mường Chà, Mường Mùn, Mường Tùng, Nà Bủng, Nà Hỳ, Pú Nhung, Sáng Nhè, Si Pa Phìn, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Chùa, Tuần Giáo… được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc.