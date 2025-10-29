Mưa lũ cuồn cuộn, Quảng Ngãi chìm trong biển nước

Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi lên cao, nhiều sông vượt mức báo động 3.
Ngày 29-10, mực nước các sông ở Quảng Ngãi lên rất nhanh. Mưa lũ khiến nhiều khu dân cư tại Quảng Ngãi bị ngập sâu, chia cắt.
Để di chuyển và vận chuyển đồ đạc, người ra khỏi vùng ngập, người dân phải dùng ghe. Chính quyền đã tiến hành giăng dây, cắm biển báo cấm người qua lại.
Tổ dân phố 1B bị nước sông Trà Khúc tràn vào gây ngập nặng.
Sơ tán vật nuôi khỏi vùng ngập lụt.
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, cho biết đến trưa 29-10, xã Nghĩa Hành có 405 hộ với 1.600 người có nhà ở bị ngập nước. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Nghĩa Hành và các lực lượng đã hỗ trợ di chuyển người dân, tài sản đến nơi an toàn.