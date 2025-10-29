Mưa lũ cuồn cuộn, Quảng Ngãi chìm trong biển nước

Ngày 29-10, mực nước các sông ở Quảng Ngãi lên rất nhanh. Mưa lũ khiến nhiều khu dân cư tại Quảng Ngãi bị ngập sâu, chia cắt.

Trên đường Trần Văn Trà (thuộc khu liên hiệp 1B, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi), nước sông Trà Khúc tràn vào khiến nhiều khu dân cư ngập nặng, giao thông chia cắt hoàn toàn.