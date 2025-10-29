Mưa lũ cuồn cuộn, Quảng Ngãi chìm trong biển nước

29/10/2025 18:35

Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi lên cao, nhiều sông vượt mức báo động 3.

Ngày 29-10, mực nước các sông ở Quảng Ngãi lên rất nhanh. Mưa lũ khiến nhiều khu dân cư tại Quảng Ngãi bị ngập sâu, chia cắt.

mua-lu-cuon-cuon-quang-ngai-chim-trong-bien-nuoc-2.jpg
Trên đường Trần Văn Trà (thuộc khu liên hiệp 1B, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi), nước sông Trà Khúc tràn vào khiến nhiều khu dân cư ngập nặng, giao thông chia cắt hoàn toàn.
mua-lu-cuon-cuon-quang-ngai-chim-trong-bien-nuoc-8.jpg
IMG_20251029_165649.jpg
IMG_20251029_165641.jpg
Để di chuyển và vận chuyển đồ đạc, người ra khỏi vùng ngập, người dân phải dùng ghe. Chính quyền đã tiến hành giăng dây, cắm biển báo cấm người qua lại.
IMG_20251029_170101.jpg
IMG_20251029_170051.jpg
IMG_20251029_165634.jpg
Tổ dân phố 1B bị nước sông Trà Khúc tràn vào gây ngập nặng.
IMG_20251029_170049.jpg
Hiện mực nước vẫn đang tiếp tục dâng cao.
IMG_20251029_170234.jpg
Còn tại xã Phước Giang, hầu hết các thôn đã bị ngập. Theo thống kê của chính quyền, có khoảng 1.081 nhà ở của người dân bị ngập từ 1 - 2m.
IMG_20251029_170241.jpg
Chính quyền địa phương đã chủ động các phương án ứng phó và sẵn sàng hỗ trợ, di dời người dân.
IMG_20251029_170357.jpg
IMG_20251029_170349.jpg
mua-lu-cuon-cuon-quang-ngai-chim-trong-bien-nuoc-7.jpg
Sơ tán vật nuôi khỏi vùng ngập lụt.
1000014095.jpg
1000014094.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, cho biết đến trưa 29-10, xã Nghĩa Hành có 405 hộ với 1.600 người có nhà ở bị ngập nước. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Nghĩa Hành và các lực lượng đã hỗ trợ di chuyển người dân, tài sản đến nơi an toàn.
1000014096.jpg
Tại xã Bình Sơn, nước lũ trên sông Trà Bồng đang cao đã áp sát đế cầu Trà Bồng (trên Quốc lộ 1A), tràn vào khu dân cư hai bên kè bờ Nam, Bắc sông Trà Bồng.
quang-ngai-cam-luu-thong-qua-cau-chau-o-tren-quoc-lo-1a-3.jpg
Nước lũ chạm dầm cầu Châu Ổ trên Quốc lộ 1A, buộc lực lượng chức năng cấm phương tiện qua lại
IMG_20251029_170312.jpg
Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn Võ Quốc Nam cho biết, mực nước lũ sông Trà Bồng lên cao vượt mức đỉnh lũ năm 2009 đã gây ngập úng sâu nhiều khu dân cư trên địa bàn xã, nhất là các khu dân cư thuộc xã Bình Chương cũ.
IMG_20251029_170304.jpg
Tại xã Sơn Hà, mực nước trên các sông ở một số nơi đã vượt báo động 3. Hiện nước tràn vào khu vực dân cư trung tâm xã (thị trấn Di Lăng cũ) làm nhiều vị trí ngập sâu từ 1 – 1,5m, hư hại tài sản của người dân.
:dang-dua-nhieu-nguoi-ket-giua-dong-tra-khuc-vao-bo-post878258.html8.jpg
Tính đến 15 giờ ngày 29-10, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to như Trà Nham (xã Tây Trà Bồng) 506.2 mm, Trà Thanh (xã Thanh Bồng) 505.8 mm, Sơn Trà (xã Tây Trà) 474.8 mm, Hương Trà (xã Tây Trà Bồng) 460.6 mm, Sơn Long (xã Sơn Tây) 441.6 mm…
mua-lu-cuon-cuon-quang-ngai-chim-trong-bien-nuoc-3.jpg
Hiện nay, lũ trên các sông dao động ở mức cao. Mực nước lúc 14 giờ trên các sông: Trà Bồng tại trạm Châu Ổ 5,04m trên mức báo động 3 là 0,54 m; Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 7,77m...
Theo plo.vn
https://plo.vn/mua-lu-cuon-cuon-quang-ngai-chim-trong-bien-nuoc-post878344.html
            Mưa lũ cuồn cuộn, Quảng Ngãi chìm trong biển nước
