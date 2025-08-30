Mưa lớn trước khi bão số 6 đổ bộ, nhiều nơi ở tỉnh Quảng Trị bị ngập

Mưa lớn gây ngập lụt, cô lập, chia cắt tại 21 khu vực ở tỉnh Quảng Trị. Tại các xã Hướng Phùng, Hướng Lập, Đakrông, Ba Lòng, Bến Quan, Hiếu Giang, nhiều cầu, ngầm tràn ngập từ 0,5 – 1m, việc đi lại của người dân bị gián đoạn. Chính quyền địa phương đã lập rào chắn, cử lực lượng canh gác, tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại các điểm nguy hiểm.

Clip mưa lớn gây chia cắt tại miền núi tỉnh Quảng Trị

Mưa lớn cũng gây sạt lở tại một số tuyến đường trọng yếu như đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường tuần tra biên giới Hướng Phùng – Lao Bảo, Tỉnh lộ 571 và Quốc lộ 12A. Một số đoạn bị đất đá tràn lấp, thậm chí bị lũ cuốn trôi, gây chia cắt cục bộ. Các đơn vị chức năng đang khẩn trương hốt dọn, đảm bảo giao thông bước đầu. Hiện mưa lớn vẫn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở còn cao.

Mưa lớn làm sạt lở trên một số tuyến đường ở miền núi Quảng Trị

Lực lượng chức năng chốt chặn không cho người và phương tiện đi qua khu vực sạt lở

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân vùng thấp, vùng sạt lở theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động di dời khi cần thiết để đảm bảo an toàn. Các đơn vị cũng sẵn sàng lực lượng cơ động xử lý khi có tình huống thiên tai xảy ra. Tại khu vực miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tiến hành di dân tại một số thôn có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi ở an toàn.

Lực lượng chức năng di dời người dân ở thôn Cù Bai, xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa cũ), tỉnh Quảng trị tới nơi ở

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, các các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lớn để triển khai các biện pháp ứng phó, sơ tán dân theo từng giai đoạn. Lực lượng trên tuyến biên giới cũng đề phòng mưa lớn, thực hiện phương án sơ tán khẩn cấp. Theo Đại tá Trịnh Thanh Bình, trong mọi tình huống cần phải ưu tiên hàng đầu, bảo đảm an toàn tối đa về tính mạng và tài sản của nhân dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét. “Ở tuyến biên giới phía Tây của tỉnh, lực lượng biên phòng phối hợp cùng địa phương, công an, quân sự để thực hiện các phương án di dời dân tại các điểm có nguy cơ sạt lở đến vị trí an toàn như trường học, các đồn biên phòng. Còn lại tại các điểm bị chia cắt dự báo dài ngày trên tuyến biên giới thì biên phòng cùng chính quyền vận chuyển vào đó ít nhất mỗi nơi 2 tấn gạo về các đồn để dự trữ và cấp cho bà con khi bị chia cắt dài ngày”, Đại tá Trịnh Thanh Bình thông tin.