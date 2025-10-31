Mưa lớn tiếp tục kéo dài, lũ trên các sông miền Trung đang giảm chậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 1 giờ sáng 31-10, mực nước trên các sông miền Trung vẫn ở mức cao: sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu 4,15m (trên báo động 3 là 0,15m), sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 8,39m (trên báo động 2 là 0,39m), sông Bồ tại Phú Ốc 3,69m (trên báo động 2 là 0,69m).

﻿Lũ vẫn ở mức cao tại Huế - Đà Nẵng - Quảng Trị

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Gianh (Quảng Trị) tiếp tục lên và đạt đỉnh dưới báo động 3; lũ trên các sông Bồ, Hương, Vu Gia, Thu Bồn tiếp tục xuống chậm, sau đó ở mức báo động 1-2 trong 24 giờ tiếp theo.