Mưa lớn tiếp tục kéo dài, lũ trên các sông miền Trung đang giảm chậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 1 giờ sáng 31-10, mực nước trên các sông miền Trung vẫn ở mức cao: sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu 4,15m (trên báo động 3 là 0,15m), sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 8,39m (trên báo động 2 là 0,39m), sông Bồ tại Phú Ốc 3,69m (trên báo động 2 là 0,69m).
Lũ vẫn ở mức cao tại Huế - Đà Nẵng - Quảng Trị
Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Gianh (Quảng Trị) tiếp tục lên và đạt đỉnh dưới báo động 3; lũ trên các sông Bồ, Hương, Vu Gia, Thu Bồn tiếp tục xuống chậm, sau đó ở mức báo động 1-2 trong 24 giờ tiếp theo.
Hiện, tình trạng ngập sâu ở TP Đà Nẵng và TP Huế đang giảm dần, song tại các vùng trũng thấp ven sông, khu dân cư và đô thị dọc từ Nghệ An đến Quảng Trị vẫn còn nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét.
Mưa lớn diện rộng từ Nghệ An đến Quảng Ngãi
Đêm qua và sáng sớm nay (31-10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 150–300 mm, cục bộ trên 500 mm. Một số nơi ghi nhận mưa đặc biệt lớn như trạm Ba Đồn (Quảng Trị) 346 mm, Hồ Thượng Sông Trí (Hà Tĩnh) 266 mm.
Dự báo từ sáng nay đến hết đêm 1-11, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, trong đó Nghệ An đến Bắc Quảng Trị mưa phổ biến 150–300 mm, Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi 100–250 mm, có nơi trên 350 mm.
Từ ngày 2 đến 4-11, mưa có xu hướng giảm nhưng vẫn duy trì ở mức vừa đến to, cục bộ có nơi rất to (70–150 mm, có nơi trên 300 mm).
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị
Mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày khiến nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực đồi núi, nhất là các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng. Ở vùng trũng thấp, ngập úng đô thị và khu công nghiệp có thể tiếp diễn.
Cục Khí tượng Thủy văn khuyến cáo người dân, chính quyền địa phương theo dõi sát bản tin thời tiết, cập nhật cảnh báo nguy cơ lũ quét – sạt lở tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1, do lũ: cấp 3.