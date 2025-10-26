Mưa lớn ở Đà Nẵng: Hàng trăm người phải sơ tán khẩn cấp, nhiều khu dân cư bị cô lập

Chiều 26/10, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng (TP Đà Nẵng), cho biết mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng, làm giao thông tê liệt và nhiều khu dân cư bị cô lập.

Trên tuyến ĐH1, đoạn qua thôn 4, đất đá sạt lở khoảng 1.500m³, gây tắc nghẽn hoàn toàn. Tuyến Đ1K8 – một trong hai tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm xã – cũng bị sạt lở nhiều đoạn, hiện không thể lưu thông. Tại khu dân cư Đèn Pin (thôn 3), đất đá tràn xuống đường khiến xe máy không thể qua lại.

Mực nước sông Leng dâng cao, chảy xiết, đe dọa sạt lở khu vực bờ kè Trường Tiểu học Trà Leng 2 và Taluy dương đầu cầu Trà Dơn. Khu thể thao xã cũng bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng.