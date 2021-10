Mưa lớn, hàng loạt thuỷ điện và hồ chứa ở Thừa Thiên - Huế xả nước

Chiều 22/10, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, từ sáng 22/10, do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén bởi không khí lạnh, ở vùng đồng bằng và phía Bắc tỉnh này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.