Mưa lớn, hàng loạt thủy điện ở Đà Nẵng xả lũ hôm nay

Sáng 26/10, nhiều khu vực TP Đà Nẵng có mưa lớn trên diện rộng, trong đó vùng miền núi bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm.

Ở xã Trà Tập, tuyến đường liên xã từ Công an xã Trà Tập đi xã Trà Cang (khu vực cũ) bị sạt lở, nhiều đoạn đất đá tràn xuống mặt đường khiến giao thông bị chia cắt. Trên quốc lộ 40B, đoạn qua khu vực Thác 5 tầng (thuộc xã Trà Tập) cũng ghi nhận khối lượng lớn đất đá sạt trượt, gây ách tắc nghiêm trọng.

Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không di chuyển qua các khu vực nguy hiểm trước khi lực lượng chức năng hoàn tất công tác khơi thông, bảo đảm an toàn.

Điểm sạt lở trên tuyến ĐH3 tại Tăk Nâng - Tong Pua (thôn 3, xã Trà Tập). Ảnh: T.T