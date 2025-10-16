Mưa lớn, 3.700 học sinh ở Huế được nghỉ học

Sáng 16-10, ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, TP Huế cho biết do mưa lớn cộng với nước từ các dãy núi đổ về khiến các sông suối trên địa bàn dâng cao, chảy xiết. Tình hình này đã gây ngập tại một khu vực thấp trũng của xã.

Nước suối trên địa bàn xã Phú Lộc dâng cao chảy xiết.

"Trước diễn biến của mưa lũ, chúng tôi đã yêu cầu ba trường học ở khu vực có nguy cơ cao cho học sinh nghỉ học để phụ huynh đón về, phòng trường hợp mưa lớn tiếp tục trong trưa và chiều nay" - ông Hiệp nói.