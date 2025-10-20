Mua laptop dung lượng bao nhiêu là đủ

Câu hỏi phổ biến nhất khi chọn mua laptop là: “Tôi cần bao nhiêu dung lượng”. Theo Cnet, đáp án phụ thuộc hoàn toàn vào mục đích sử dụng.

Nếu bạn chỉ dùng cho công việc văn phòng, email, duyệt web hoặc xem phim, dung lượng 256GB là đủ.

Việc chọn các mẫu chỉ có 128GB thường không khôn ngoan, vì dung lượng hệ điều hành và ứng dụng ngày càng chiếm nhiều chỗ sau mỗi bản cập nhật.

Với Chromebook, do chủ yếu hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây, mức 128GB là lý tưởng và 256GB là lựa chọn an toàn hơn nếu bạn chơi game hoặc tạo nội dung.