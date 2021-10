Mưa không ngớt, nhiều khu vực ở Quảng Nam, Quảng Ngãi chìm trong biển nước

Các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn

Dự báo nước lũ trên sông Vu Gia trên báo động 3, sông Thu Bồn báo động 2 và sông Tam Kỳ báo động 1. Hiện 22 hồ chứa thủy lợi đã tích nước đầy, các hồ còn lại đạt trên 50% – 95%.

Tương tự tại Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 22 đến sáng 23/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 180mm. Mưa to kéo dài không ngớt khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Quảng Ngãi như Phan Bội Châu, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Tự Tân, Hùng Vương...ngập sâu từ 30-50cm. Nhiều xe ô tô di chuyển qua khu vực trên cũng gặp trở ngại trước biển nước mênh mông.