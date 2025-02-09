Thương vụ Isak không chỉ là bản hợp đồng kỷ lục, mà còn là dấu chấm hết cho một mùa hè chuyển nhượng điên rồ của bóng đá Anh về mặt tài chính ở Premier League. Từ vụ Isak cho đến bản hợp đồng trị giá 55 triệu bảng mà Newcastle bỏ ra để chiêu mộ Yoane Wissa từ Brentford, tất cả góp phần đẩy tổng chi tiêu của giải đấu cán mốc ba tỷ bảng, lần đầu tiên trong lịch sử.

Con số này vượt xa mức 2,7 tỷ bảng mà các CLB từng chi vào mùa hè 2022-23, thiết lập một chuẩn mực mới về sự phung phí. Đáng chú ý, đây mới chỉ là kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi tháng 1 vẫn còn ở phía trước. Nếu xu hướng này tiếp diễn, kỷ lục có thể sẽ tiếp tục bị phá vỡ trong chưa đầy nửa năm.

Trong tổng thể bức tranh tài chính, 20 đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh đã chi vượt hơn 650 triệu bảng so với kỷ lục cao nhất trước đó ở mùa hè 2023. Mặc dù các đội bóng cũng bán đi nhiều cầu thủ để cân bằng ngân sách, mức chi tiêu ròng vẫn đạt 1,2 tỷ bảng, cao hơn 114% so với mùa hè năm ngoái và vượt 13% so với mốc cũ vào năm 2022, theo số liệu từ Deloitte.