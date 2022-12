Mua gừng chọn củ vỏ nhẵn hay sần, chọn sai chỉ phí tiền, đến mùi thơm cũng không có

Gừng tươi sẽ cay và mùi thơm nồng đặc trưng của củ gừng. Còn củ gừng mà cạo thử vỏ ngửi chỉ thấy mùi nhẹ, lại ít cay chứng tỏ giống gừng này kém ngon. Với những củ gừng có mùi lạ tránh mua vì có thể nó đã thối hỏng.

Không mua gừng đã mọc mầm

Giống như tỏi, gừng mọc mầm sẽ có mùi vị và chất lượng kém hơn gừng tươi. Gừng mọc mầm thường héo và mất nước, ăn cũng không ngon. Do đó, khi mua gừng, tránh mua những củ gừng mọc mầm nhé.

Bên cạnh đó, hãy chọn những củ gừng trông căng mẩy, vỏ không bị héo, bẻ thử ra thấy tươi và thậm chí bắn ra chút nước.

Chọn theo kích thước

Có nhiều giống gừng củ trông rất to, vỏ sạch sẽ, bóng và nhẵn nhụi. Giống gừng này thường ít cay và kém thơm. Còn có giống gừng củ nhỏ, vỏ hơi sần, cầm rất chắc tay, thơm và cay. Do đó, nên chọn gừng củ nhỏ, bé, đừng ham củ to để mua nhé.