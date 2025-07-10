Mưa dữ dội gây ngập 69 điểm, xe chết máy la liệt trên các phố ở Hà Nội

Từ nửa đêm đến sáng 7/10, hoàn lưu bão Matmo gây mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Thủ đô ngập sâu; dự báo mưa tiếp diễn đến trưa.
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ 0h10 đêm 7/10, trên địa bàn thành phố có mưa diện rộng, cường độ lớn, lượng mưa phổ biến 90–150mm; cục bộ cao tại Ô Chợ Dừa 223,9mm, Hải Bối 204,9mm, Đại Mỗ 170,5mm, Phú Lương 163mm.
Ngã tư Quang Trung - Lê Trọng Tấn: Người dân ăn sáng trên đường chờ nước rút
Tại ngã tư Quang Trung - Lê Trọng Tấn (phường Kiến Hưng) bị tê liệt do ngập úng. Hàng trăm người đứng "chôn chân" trên đường vì không thể di chuyển qua điểm ngập. Nhiều người tranh thủ ăn sáng trên đường trong lúc chờ nước rút.
Ùn tắc kéo dài trên đường Văn Khê, xe nhích từng mét để di chuyển
Ùn tắc kéo dài tại đường Văn Khê (phường Kiến Hưng, Hà Nội) theo hướng về ngã tư Văn Phú. Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng mét để di chuyển.
Phố Kim Mã Thượng ngập sâu, lực lượng công an cảnh báo không đi vào
Phố Kim Mã Thượng ngập sâu, lực lượng công an đứng đầu phố để điều tiết giao thông, cảnh báo các phương tiện không đi vào đường này. Lúc 8h15, phố Kim Mã Thượng chỉ lác đác một vài người đi bộ vượt quãng ngập để di chuyển.
Đường Văn Cao ngập nặng, người đi xe máy phải dắt bộ, ô tô thì đi men theo rìa đường để tránh chết máy. Một điểm buýt trên tuyến phố này nước dâng gần tới phần ghế ngồi.
Phố Cửa Quán: Xế hộp chết máy, chủ xe bất lực rời đi
Phố Cửa Quán (phường Kiến Hưng, Hà Đông) nước ngập sâu đến gần 1m. Do nước dâng lên quá nhanh nên nhiều ô tô bị chết máy giữa đường. Nhiều chủ xe đành bỏ xe ở lại, rời đi trong mưa lớn.
Đường Trần Duy Hưng ngập sâu cả 2 chiều, xe dạt vào mép đường để di chuyển
Đường Trần Duy Hưng ngập sâu ở cả 2 chiều, có đoạn ngập hơn 0,5m. Theo ghi nhận của VietNamNet, cả tuyến phố dài mênh mông nước, hàng dài phương tiện nép vào mép đường - vị trí chưa bị ngập sâu để tìm cách thoát khỏi điểm ngập.
Khu vực Lê Đức Thọ - Hàm Nghi: Giao thông tê liệt, nước tràn vào hầm chung cư
Tại khu vực ngã tư Lê Đức Thọ - Hàm Nghi, tình trạng ngập sâu khiến giao thông tê liệt. Người đi đường từ phố Hàm Nghi qua ngã tư bị mất phương hướng do cả bốn phía đều ngập nặng. Nhiều ô tô đỗ qua đêm trên phố Lê Đức Thọ đã bị nước bủa vây. Trong khi đó, tại một chung cư gần đó, nước đã tràn lênh láng xuống hầm. Lực lượng bảo vệ tòa nhà phải dùng bao cát để ngăn nước tiếp tục chảy vào hầm.
Dân công sở 'khóc ròng' trước cảnh mênh mông nước trên khắp các tuyến phố
Đường Nguyễn Chánh, đoạn nút giao với Trần Duy Hưng ngập sâu, nhiều phương tiện qua đây phải dắt bộ.
Xe sang Audi rẽ sóng trên phố Đội Cấn
Tuyến phố Đội Cấn ngập dài, vị trí ngập nặng nhất tại số 90 và 285. Nước ngập tại khu vực này khoảng 40-50cm. Tại đây, nhiều phương tiện vẫn rẽ sóng nước vượt điểm ngập.
Đường Phạm Hùng (phường Từ Liêm) có vị trí ngập sâu 0,5m. Người đi đường phải tìm vị trí cao để tránh ngập nước vào xe.
Ngã ba phố Phúc La - Cầu Bươu, người và xe 'bơi' đến chỗ làm
Ngã ba phố Phúc La - Cầu Bươu (phường Hà Đông, Hà Nội) nước ngập sâu từ 0,3- 0,5m khiến giao thông đi lại khó khăn.
Hàng loạt xe chết máy trên phố
Tại ngã tư Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng, nước cũng đã dâng cao. Một thanh niên cố vượt qua đoạn ngập cuối phố Nguyễn Hoàng khiến xe bị chết máy. Nhiều người dân bất lực, than thở vì đây là lần thứ 3 liên tiếp, Hà Nội ngập sâu trong thời gian ngắn.
Nước tràn vào khoa, phòng bệnh viện
Tại khu vực cổng của Bệnh viện Nhi Trung ương hướng từ đường Đê La Thành vào cũng đã ngập sâu. Nước bắt đầu tràn vào một số khoa, phòng tại bệnh viện.
Người dân đi làm, bất lực quay đầu vì ngập sâu
Nhiều con phố đã ngập sâu khiến người dân đi làm từ sáng sớm buộc phải quay về. Anh Trần Thế Anh (phường Mỹ Đình) chia sẻ: “Tôi đi công tác ở Quảng Ninh nhưng do ngập quá, không thể lên được đường Vành đai 3 nên đành quay đầu xe về nhà".
Nhiều tuyến phố ngập, các phương tiện di chuyển khó khăn
Tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội, mưa ngập khiến người dân đi lại khó khăn.
Tại phố Hạ Quyết Yên (phường Yên Hoà) mực nước ngập sâu các phương tiện di chuyển chậm do lo ngại chết máy (Nguồn clip: Gia Huy):
Danh sách các điểm ngập úng tại Hà Nội
Theo Cục Khí tượng Thuỷ văn, hiện nay, khu vực Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo trong 3–6 giờ tới, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40–70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm; từ chiều tối và đêm, mưa giảm nhanh.
Đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho một số tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,20-0,40m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập khoảng 1-3 giờ, có nơi ngập lâu hơn.
Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng tại Hà Nội:
Trước đó, lo lắng nguy cơ ngập tại Hà Nội sau bão số 11, người dân đã tìm cách đắp đập, dựng tường chắn nước.
Nhiều trường ở Hà Nội thông báo học online
Từ 5h30 sáng nay, trên các nhóm chung của trường và lớp, phụ huynh nhận được thông báo cho học sinh nghỉ học hoặc học online. "Do trời mưa rất to, nhiều tuyến đường ngập úng nên việc đi lại rất khó khăn. Nhà trường sẽ chuyển học trực tiếp sang học online ngày hôm nay thứ 3 (7/10)", đây là dòng thông báo của một trường THCS tại Hà Nội. Nhận được tin nhắn này nhiều phụ huynh "thở phào" vì e ngại trước cảnh vật lộn ở các con phố để đưa con đến trường.
Trước đó vào chiều qua (6/10), Sở GD-ĐT Hà Nội cũng phát đi thông báo cho phép hiệu trưởng các trường căn cứ diễn biến thời tiết thực tế tại địa bàn, chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học (trực tiếp hoặc trực tuyến) phù hợp.