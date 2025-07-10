Mưa dữ dội gây ngập 69 điểm, xe chết máy la liệt trên các phố ở Hà Nội

Từ nửa đêm đến sáng 7/10, hoàn lưu bão Matmo gây mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Thủ đô ngập sâu; dự báo mưa tiếp diễn đến trưa.

Ảnh: Thế Bằng

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ 0h10 đêm 7/10, trên địa bàn thành phố có mưa diện rộng, cường độ lớn, lượng mưa phổ biến 90–150mm; cục bộ cao tại Ô Chợ Dừa 223,9mm, Hải Bối 204,9mm, Đại Mỗ 170,5mm, Phú Lương 163mm.