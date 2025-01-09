'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý Hải

Tối 31/8 (ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh), Mưa đỏ thu hơn 338 tỷ đồng. Bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền phá kỷ lục của Bộ tứ báo thủ, trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất năm nay.

Tác phẩm do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất cũng vượt xa hai bộ phim đứng thứ 2, 3 doanh thu trong năm nay là Thám tử Kiên (248,9 tỷ đồng) của Victor Vũ và Lật mặt 8: Vòng tay nắng (232 tỷ đồng) của Lý Hải.