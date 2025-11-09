'Mưa đỏ' vượt 600 tỷ đồng

Trưa 11/9, Mưa đỏ chính thức cán mốc 600 tỷ đồng doanh thu, sau khi ghi nhận thêm 6 tỷ đồng từ hơn 50.000 vé trong khoảng 4.000 suất chiếu. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền xác lập kỷ lục mới, chỉ sau 4 ngày vượt thành tích phim Việt doanh thu cao nhất mọi thời của Mai. Bộ phim đạt 600 tỷ đồng chỉ trong 20 ngày công chiếu.

Từ ngày ra rạp, Mưa đỏ liên tiếp lập kỷ lục khó bộ phim nào vượt qua được. Chuyên gia dự đoán khả năng phim chạm mốc 700 tỷ đồng nếu bứt phá vào cuối tuần. Còn hơn một tuần, Tử chiến trên không (bộ phim được khán giả kỳ vọng không kém Mưa đỏ) mới ra rạp, vẫn còn cơ hội để Mưa đỏ tiến đến cột mốc trăm tỷ mới.