'Mưa đỏ' vượt 200 tỷ đồng

Chiều 28/8, Mưa đỏ cán mốc 200 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu. Trong ngày, phim lấn át suất chiếu, bán hơn 250.000 vé/4.700 suất chiếu, thu hơn 20 tỷ đồng.

Từ đầu tuần, phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền giữ phong độ, đều đặn thu khoảng 20 tỷ đồng/ngày dù không phải dịp cuối tuần. Đây là thành tích ấn tượng khi so với bất kỳ bộ phim nào từng ra rạp.

Sáng cùng ngày, Mưa đỏ thu hơn 189 tỷ đồng, vượt doanh thu 172 tỷ đồng của Địa đạo để trở thành phim điện ảnh về lịch sử, chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất phòng vé Việt.