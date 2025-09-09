'Mưa Đỏ' và 'Mùi Cỏ Cháy' – Hai bản hùng ca về một mùa Hè bi tráng

Mưa đỏ đang gây bão phòng vé Việt Nam.

Mùa Hè đỏ lửa trong di sản điện ảnh

Điện ảnh cách mạng và chiến tranh là một thể loại quan trọng, có lịch sử lâu đời của điện ảnh Việt Nam. Từ sau năm 1975, dòng phim này đã có những thay đổi lớn. Giai đoạn bao cấp được xem là thời kỳ hoàng kim của phim chiến tranh, với các tác phẩm được nhà nước đầu tư lớn, tập trung vào việc đề cao tinh thần anh hùng cách mạng và ca ngợi những chiến công vĩ đại của dân tộc. Mục đích chính của những bộ phim này là tuyên truyền, động viên tinh thần và phản ánh trực diện cuộc chiến. Các tác phẩm kinh điển như Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Cánh đồng hoang hay Biệt động Sài Gòn là minh chứng cho một nền điện ảnh mang đậm tính sử thi và tập thể.

Tuy nhiên, khi đất nước bước vào thời kỳ kinh tế thị trường, dòng phim chiến tranh liên tục rơi vào khó khăn. Các nhà làm phim tư nhân né tránh vì chi phí sản xuất lớn và rủi ro doanh thu cao, trong khi các tác phẩm của nhà nước đôi lúc bị đánh giá là sáo mòn, thiếu sự đổi mới trong cách kể chuyện. Đây cũng là lúc điện ảnh Việt Nam bắt đầu một cuộc chuyển mình chậm rãi. Các nhà làm phim có sự giãn cách về thời gian để nhìn lại và chiêm nghiệm về cuộc chiến, tập trung vào những giá trị nhân văn hơn, những bi kịch hậu chiến và số phận của những con người “bé nhỏ”. Những bộ phim như Đừng đốt hay Áo lụa Hà Đông đã tìm được cách tiếp cận mới mẻ, đi sâu vào góc độ nhân bản hơn là chỉ tập trung vào chiến công.

Chiến tranh là dòng chủ lưu của điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Cho đến nay, trận chiến 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị vẫn là một trong những trận đánh khốc liệt nhất của chiến dịch Xuân Hè 1972, góp phần tạo nên bước ngoặt lịch sử, tiến tới ký kết Hiệp định Paris 1973. Sự kiện bi tráng và hào hùng này đã trở thành nguồn cảm hứng cho văn học, âm nhạc và đặc biệt là điện ảnh. 81 ngày đêm trên “đất lửa” đã được khai thác trong hai tác phẩm đáng chú ý là Mùi cỏ cháy (2012) và Mưa đỏ (2025).