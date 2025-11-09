'Mưa đỏ' và câu chuyện chưa kể của Hứa Vĩ Văn: Nén tâm nhang gửi người cậu ruột liệt sĩ

Hứa Vĩ Văn trên trang cá nhân đã viết những dòng trải lòng về câu chuyện trước khi vào phim "Mưa đỏ". Theo anh tâm sự, ở thời điểm ấy, Hứa Vĩ Văn đã ghé nghĩa trang liệt sĩ thành phố, thắp nén hương cho cậu ruột – liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, người đã hy sinh năm 1978.

Nói về cơ duyên vào đoàn phim "Mưa đỏ", Hứa Vĩ Văn tâm sự: "Nhận lời đóng Mưa đỏ, người đầu tiên tôi muốn báo tin chính là cậu. Khoác lên mình màu áo lính trong phim, tôi xem đó như một cách hiếu thảo với người đã an nghỉ nhưng vẫn sống mãi trong ký ức gia đình".

Cuối cùng, nam diễn viên sinh năm 1979 dành lời cảm ơn đến người cậu ruột của mình. "Tháng 9 này cũng trùng ngày giỗ cậu. Con xin cảm ơn cậu đã trao cho con động lực, cho con những lý tưởng lớn để tâm hồn này luôn đầy lòng trắc ẩn", Hứa Vĩ Văn viết.