'Mưa đỏ' và câu chuyện chưa kể của Hứa Vĩ Văn: Nén tâm nhang gửi người cậu ruột liệt sĩ

Hứa Vĩ Văn trên trang cá nhân đã viết những dòng trải lòng về câu chuyện trước khi vào phim "Mưa đỏ". Theo anh tâm sự, ở thời điểm ấy, Hứa Vĩ Văn đã ghé nghĩa trang liệt sĩ thành phố, thắp nén hương cho cậu ruột – liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, người đã hy sinh năm 1978.
Nói về cơ duyên vào đoàn phim "Mưa đỏ", Hứa Vĩ Văn tâm sự: "Nhận lời đóng Mưa đỏ, người đầu tiên tôi muốn báo tin chính là cậu. Khoác lên mình màu áo lính trong phim, tôi xem đó như một cách hiếu thảo với người đã an nghỉ nhưng vẫn sống mãi trong ký ức gia đình".
Cuối cùng, nam diễn viên sinh năm 1979 dành lời cảm ơn đến người cậu ruột của mình. "Tháng 9 này cũng trùng ngày giỗ cậu. Con xin cảm ơn cậu đã trao cho con động lực, cho con những lý tưởng lớn để tâm hồn này luôn đầy lòng trắc ẩn", Hứa Vĩ Văn viết.
Hứa Vĩ Văn chia sẻ hình ảnh trên phim trường "Mưa đỏ". Ảnh: Phạm Tân
Trong phim "Mưa đỏ", Hứa Vĩ Văn vào vai bác sĩ Lê - một quân y hết lòng yêu thương những người lính trẻ nơi Thành cổ Quảng Trị. Khi vào vai diễn này, có nhiều khán giả khá tiếc nuối vì thời lượng lên phim của anh không nhiều. Với Hứa Vĩ Văn, anh không quan tâm đến điều đó, bởi "Mưa đỏ" không chỉ là một tác phẩm điện ảnh, mà còn như một nén tâm nhang của đoàn làm phim gửi đến anh linh các chiến sĩ đã nằm lại Thành cổ và dòng sông Thạch Hãn.
Ngoài ra, khi anh khoác lên mình trang phục blouse trắng, Hứa Vĩ Văn cũng muốn chuyển tải tinh thần hy sinh thầm lặng của những bác sĩ quân y nơi chiến trường khói bom khốc liệt.
Ngoài những lý do ý nghĩa đó, Hứa Vĩ Văn còn tham gia như một cách giúp đỡ và làm nền cho những diễn viên trẻ. Anh tâm sự: "Ngay từ đầu tôi đã biết dung lượng vai diễn của mình cỡ đó rồi, câu chuyện của phim chủ yếu xoay quanh các chàng trai trẻ dành cả thanh xuân cho đất nước. Phim "Mưa đỏ" sản xuất để tôn vinh họ nên chúng tôi gồm tôi, anh Trần Lực, chị Đinh Thúy Hà chỉ là phông nền để đẩy cho những vai diễn đó. Nếu không có những người như chúng tôi thì phim sẽ không có một nền bổ trợ xung quanh".
Hứa Vĩ Văn còn tâm sự anh muốn tham gia phim vì người bạn - NSX phim Nguyễn Trí Viễn. 2 người đã hợp tác với nhau trong nhiều phim và làm việc rất hợp ý. Đây cũng là cơ hội lớn để anh không còn định hình trong mắt khán giả là diễn viên phim thị trường.
Với Hứa Vĩ Văn, khi tham gia phim "Mưa đỏ", anh hạnh phúc và được rất nhiều. Nam diễn viên hân hoan nói: "Tôi tham gia với tinh thần thoải mái, tôi sống không quá gấp vì tôi nghỉ phim 2 năm. Tôi nghỉ đóng phim vì tôi không có hứng thú với nghệ thuật. Cũng có nhiều lời mời tham gia phim nhưng tôi không nhận. Tôi tham gia "Mưa đỏ", tôi được sống trong môi trường khác, mới mẻ hơn và tôi thấy hứng thú. Tôi tăng thêm sự trải nghiệm và tôi cảm thấy tâm hồn được "tái sinh" chút xíu. Tôi thấy vui khi là một phần của "Mưa đỏ".