'Mưa đỏ' tranh giải Oscar

Ngày 30/9/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ban hành quyết định gửi phim truyện Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền tham dự vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscars lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức.

Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự vòng sơ tuyển Oscars nhiệm kỳ 2025-2026 gồm các nhà quản lý, nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch uy tín. Chủ tịch Hội đồng là Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường. Hội đồng đã họp, thảo luận và bỏ phiếu lựa chọn phim tranh giải. Kết quả, Mưa đỏ được tín nhiệm cao, trở thành đại diện Việt Nam tham dự Oscars lần thứ 98.