Mưa Đỏ tinh tế đến phát điên rồi: Tới pháo sáng cũng là một bầu trời ẩn ý, xem xong ngẫm cả đêm mới hiểu

Hỏa châu trong chiến tranh để phục vụ cho việc đánh đêm nhưng ý nghĩa của hỏa châu trong Mưa Đỏ không chỉ dừng lại ở món một đạo cụ. Bởi lẽ mỗi lần hỏa châu sáng lên cũng là lúc một người trong tiểu đội 1 ngã xuống. Riêng cảnh cuối phim, khi Quang và Cường ngã xuống, có tới 2 pháo sáng dù Quang là người lính phe bên kia. Hỏa châu lúc này không còn đơn thuần soi rõ chiến trường mà biến thành tín hiệu báo tử, thứ ánh sáng đẹp nhưng ám ảnh, sáng lên rồi lập tức vụt tắt như cách những người lính đã tỏa sáng ở chiến trường rồi chôn mình nơi thành cổ, dưới dòng sông Thạch Hãn. Trong sự lặp lại tàn nhẫn của chiến trường, hỏa châu vừa gợi sự bi tráng, vừa để lại nỗi day dứt khi chiến tranh vĩnh viễn nuốt chửng những người lính đang cháy dở khát vọng hòa bình.